Britse parlementariërs leggen eed af na verkiezing

dinsdag 17 december 2019 , 3:00

BREXIT

LONDEN (ANP) - Britse parlementariërs komen dinsdag bijeen om beëdigd te worden na de verkiezingen van vorige week. Bovenaan de agenda staat de verkiezing van hun voorzitter Lindsay Hoyle, die vorige maand de bekende "mister speaker" John Bercow opvolgde. Hoyle moet vanwege de verkiezingen opnieuw worden gekozen, maar dat wordt gezien als een formaliteit.

Er zijn deze week veel nieuwe gezichten te zien in het parlement. Daar maken 109 van de 365 Conservatieve parlementariërs hun debuut. De partij van premier Boris Johnson veroverde bij de verkiezingen een grote meerderheid in het 650 zetels tellende Lagerhuis en kreeg ook kiesdistricten in handen die traditioneel naar de linkse Labourpartij gaan.

Premier Johnson wil nu haast maken met de doorvoering van zijn brexitdeal met de EU. De koningin houdt donderdag haar troonrede en opent daarmee het parlementair jaar. Er wordt mogelijk een dag later al gestemd over de wetgeving die nodig is voor het Britse vertrek uit de Europese Unie. Die moet in het parlement meerdere stadia doorlopen voordat ze definitief is goedgekeurd.

Johnson wil dat zijn land eind volgende maand de EU verlaat. Dat betekent dat hij nog enkele weken de tijd heeft om de benodigde wetgeving goedgekeurd te krijgen door beide huizen van het parlement. Dat gaat naar verwachting ook nog met kerstreces.

