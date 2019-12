Finland wil IS-kinderen terughalen uit Syrië

maandag 16 december 2019 , 20:48

HELSINKI (ANP/RTR) - De Finse regering wil kinderen van Finse IS-vrouwen terughalen uit Syrië. Minister-president Sanna Marin zegt dat de kinderen zo snel mogelijk terug naar Finland moeten worden gehaald.

Het gaat om meer dan dertig kinderen van elf Finse vrouwen die in het kamp al-Hol in het noordoosten van Syrië zitten. Of Finland de moeders ook terug gaat halen, is nog niet bekend. De Finse regeringscoalitie is het daar nog niet over eens geworden.

De elf vrouwen met de Finse nationaliteit vertrokken tijdens de hoogtijdagen van Islamitische Staat naar Syrië om zich aan te sluiten bij de jihadistische terreurorganisatie. Na de val van de groepering zijn veel vrouwen opgepakt door Koerdische milities in het noordoosten van Syrië.

De regering heeft besloten dat de zaak van iedere vrouw apart moet worden beoordeeld. "Ons doel is om de belangen van kinderen in alle omstandigheden te beschermen", aldus Marin. "Er is geen verplichting om volwassenen die op eigen houtje naar die regio zijn gegaan bij te staan."

De Koerdische strijdkrachten die de baas zijn over al-Hol willen kinderen niet van hun ouders scheiden, waardoor Europese landen mogelijk genoodzaakt zijn om ook de moeders terug te nemen.

