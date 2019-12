Timmermans: we kunnen niet zonder de boeren

zondag 15 december 2019 , 13:22

Bron: © Anton Bussemaker

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat niet tegen Nederland zeggen dat de veestapel gehalveerd moet worden. Nederland moet zelf bedenken hoe de CO2-uitstoot in de landbouw verder wordt teruggedrongen, samen met de boeren. "De intensieve landbouw is niet meer van deze tijd. Tegelijk hebben we de landbouw nodig. We kunnen niet zonder de boeren", aldus EU-commissaris Frans Timmermans.

De vicevoorzitter van de Europese Commissie zei dat in het programma Buitenhof van de VPRO waar hij onder meer sprak over de Green Deal die hij woensdag in Brussel heeft gepresenteerd. De Green Deal is volgens Timmermans, net teruggekeerd van de klimaattop in Madrid, "een spoorboekje" voor de omschakeling naar een klimaatneutrale EU in 2050. Zijn voorstellen variëren van de invoering van belasting voor de lucht- en scheepvaart en het duurder maken van het wegverkeer tot het planten van twee miljard bomen in de EU en een miljoen laadpalen voor schone elektrische auto’s langs de wegen neerzetten.

Timmermans hield een sterk pleidooi om in Nederland "de natuur terug te brengen". Hij wil ook graag dat er meer nachttreinen komen tussen steden die tot 500 à 600 kilometer van elkaar liggen als duurzaam alternatief van vliegen.

