Akkoord bereikt op klimaatconferentie Madrid

zondag 15 december 2019 , 12:57

MADRID (ANP/DPA) - Ruim 40 uur na de geplande sluiting van de klimaatconferentie COP 25 in Madrid zijn de deelnemers tot een slotakkoord gekomen, zo maakte de organisatie bekend. In een slotverklaring, na twee weken onderhandelen, hebben alle staten toegezegd om hun klimaatbeschermingsdoelstellingen voor 2030 volgend jaar "zoveel mogelijk aan te scherpen".

Doel van de conferentie was om het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te versterken. In dat akkoord spraken de landen af de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. De standpunten van de deelnemers lagen in Madrid ver uit elkaar. Het leek dan ook lange tijd onzeker of er een akkoord kon worden bereikt.

De belangrijkste beslissingen zijn een jaar uitgesteld tot de volgende klimaatconferentie in het Schotse Glasgow. Zo is er nog geen afspraak gemaakt over de handel in CO2-emissies, wat een van de belangrijkste doelen was voorafgaand aan het overleg.

De milieubeschermingsorganisaties Greenpeace en Wereld Natuur Fonds (WNF) hebben forse kritiek op de uitkomst van de conferentie. Ze beschouwen de internationale inspanningen voor meer klimaatbescherming als onvoldoende en spreken van een diepe crisis. "Deze klimaatveranderingsconferentie was een aanval op het hart van het Akkoord van Parijs", zei een woordvoerder van Greenpeace zondag.

"De onderhandelingen werden gegijzeld door de grootste vervuilers", stelt het WNF in een verklaring. "Wat in Madrid ontbrak was de politieke wil om echt iets aan de klimaatverandering te doen."

GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout roept de EU op tot actie na het akkoord. "Het grote gat tussen het wereldwijde klimaatbeleid en de doelstelling van het Parijsakkoord is niet kleiner geworden. Dit moet gevolgen hebben voor de handelsgesprekken die de EU met de grootste dwarsliggers voert. Het gat tussen wat de wetenschap ons vertelt te doen en wat politici tot nu toe leveren op klimaattoppen is enorm."

