Karelsprijs voor Roemeense president Iohannis

zaterdag 14 december 2019 , 22:07

AKEN (ANP) - De Roemeense president Klaus Iohannis krijgt de Karelsprijs 2020. De onderscheiding wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Europese waarden en eenheid. Dit jaar ging de erkenning naar secretaris-generaal van de VN António Guterres. De prijsuitreiking is traditioneel in Aken op Hemelvaartsdag, komend jaar 21 mei.

De Karelsprijs-directie prees Iohannis zaterdag wegens diens grote en succesvolle inzet om van Roemenië een pro-Europese rechtsstaat te maken. Hij conformeerde zich aan de doelstellingen van de EU, versterkte deze daardoor en spande zich in voor verbetering van de samenwerking door de aangesloten landen.

Volgens de organisatie heeft de 60-jarige Iohannis Roemenië na het vallen van het IJzeren Gordijn in 1989 stap voor stap omgevormd tot het meest Europese land in het zuidoosten van Europa. De onlangs met ruime meerderheid herkozen president ontpopte zich bovendien tot een belangrijk bruggenbouwer tussen oost en west. Hij streed voor scheiding der machten en tegen corruptie.

In het verleden kregen onder anderen koningin Beatrix (1996) en minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns (1967) de prijs, vernoemd naar Karel de Grote, die in 814 in Aken overleed.

