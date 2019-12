Premier Johnson fel gekant tegen Schots referendum

vrijdag 13 december 2019 , 20:02

BRITSE VERKIEZINGEN

LONDON (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson wil pertinent geen Schots referendum over onafhankelijkheid. Hij zei vrijdag dat de uitslag van een eerdere volksraadpleging in 2014, waarin afscheiding door 55 procent werd afgewezen, moet worden gerespecteerd.

Daarmee reageert Johnson op de wens van Nicola Sturgeon van de Scottish National Party (SNP). Haar partij is naast de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson de grote winnaar van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en wil een nieuw referendum. "Er is nu een mandaat om de bevolking van Schotland de keuze te bieden over onze eigen toekomst. Boris Johnson heeft nadrukkelijk geen mandaat om Schotland uit de Europese Unie te halen", zei Sturgeon.

"De premier heeft nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat hij fel tegenstander is en blijft van een nieuw Schots referendum", aldus een verklaring van Downingstreet 10. "Hij steunt de meerderheid van de Schotse bevolking die niet wil terugkeren naar verdeeldheid en onzekerheid."

Sturgeon zei dat het mandaat dat haar partij van de Schotse bevolking heeft gekregen "nú moet worden gerespecteerd". De SNP won in 48 van de 59 Schotse kiesdistricten, een winst van 13 ten opzichte van 2017.

