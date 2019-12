Duitse onlinebroker Flatex neemt DeGiro over

vrijdag 13 december 2019 , 18:12

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse onlinebroker Flatex neemt de Nederlandse branchegenoot DeGiro over. De Duitsers tellen 250 miljoen euro neer voor De Giro en voldoen dat deels in aandelen en deels in contanten. DeGiro is nog in handen van de oprichters.

Het aan de beurs in Frankfurt genoteerde Flatex heeft een marktwaarde van ongeveer 439 miljoen euro. Samen met DeGiro zou het bedrijf ruim 700.000 klanten hebben in verschillende Europese landen.

Flatex denkt de overname in het tweede kwartaal van volgend jaar af te ronden. Diverse toezichthouders moeten daar nog hun fiat voor geven.

DeGiro is de tweede Nederlandse broker in korte tijd die in buitenlandse handen komt. Eerder dit jaar kwam de overname van BinckBank door het Deense Saxo Bank rond.

