Rutte sprak Lagarde over negatieve rente

vrijdag 13 december 2019 , 17:28

EU-TOP

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte heeft voor de Eurotop in Brussel gesproken met Christine Lagarde, de nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Rutte zei dat hij met de Française de aandacht in Nederland voor de gevolgen van lage en negatieve rente voor de pensioenfondsen had doorgepraat. Verder ging hij niet in op het onderonsje.

De president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot zei onlangs dat de situatie "bijzonder zorgwekkend" is voor de pensioenen bij een lage of negatieve rentestand. De ECB verlaagde half september de depositorente van -0,40 naar -0,50 procent. De basisrente bleef op 0 procent.

Volgens Knot is het te gemakkelijk om pensioenkortingen op het conto van de ECB te schuiven, die slechts voor een deel de hand heeft in de lage rente. Het Nederlandse pensioenstelsel moet zo worden ingericht dat het kan omgaan met een lage of negatieve rente, vindt Knot. Volgens hem is het geen tijdelijk fenomeen.

