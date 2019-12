Kaag: deal VS en China zou eerste stap zijn

vrijdag 13 december 2019 , 11:45

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Als de Verenigde Staten en China tot een voorlopig handelsakkoord komen, is dat een "belangrijke eerste stap", aldus minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). Volgens Amerikaanse media heeft president Donald Trump zijn fiat al aan de deal gegeven.

Een overeenkomst tussen de twee grootste economieën van de wereld zou goed nieuws zijn. Maar het is volgens Kaag ook belangrijk dat er nu wordt doorgezet zodat er dan volgend jaar een breder akkoord kan worden gesloten. "We moeten er met een grote dosis realisme naar kijken."

In de volgende fase van de onderhandelingen moet het dan gaan over onder meer de staatsgeleide economie van China, oneerlijke concurrentie en diefstal van intellectueel eigendom. "Dat is ook ontzettend belangrijk voor de EU", aldus de bewindsvrouw. "Het is niet allemaal klaar met één zet."

Een deal zou betekenen dat nieuwe Amerikaanse importheffingen op meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen die zondag zouden ingaan, worden opgeschort. Verder zouden de Amerikanen bestaande heffingen op 360 miljard dollar aan Chinese producten met de helft willen verlagen. China zou in ruil volgend jaar 50 miljard dollar aan landbouwproducten uit de VS importeren.

