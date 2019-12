Rutte sprak met premier Malta over zorgen

vrijdag 13 december 2019 , 3:14

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte heeft in de marge van de EU-top in Brussel "lang gesproken" met de Maltese premier Joseph Muscat. "Ik heb hem de zorgen van de Nederlandse regering en het parlement overgebracht", zei hij na afloop.

In een motie had de Tweede Kamer woensdag Rutte verzocht "de deplorabele staat van de rechtsstaat in Malta aan de orde te stellen". Ook vroeg het parlement "met gelijkgezinde landen een publieke verklaring uit te vaardigen". Daarin zou Malta moeten worden opgeroepen zich te houden aan de aanbevelingen van de Raad van Europa. Die vindt onder meer dat de premier te veel macht heeft vanwege zijn te ruime benoemingsbevoegdheden. Daardoor is er een ernstig risico voor de rechtsstaat.

"Die verklaring lukt niet", aldus Rutte en zou het werk van het Europees Parlement en de Raad van Europa ook juist kunnen doorkruisen. Beide instellingen hebben onderzoeksdelegaties naar de eilandstaat gestuurd.

Muscat ligt onder vuur vanwege de moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017 en de mogelijk banden tussen de opdrachtgevers en regeringskringen. Hij heeft aangekondigd in januari op te stappen.

