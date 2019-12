EU-landen nog niet op een lijn over klimaat

donderdag 12 december 2019 , 13:10

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - EU-president Charles Michel hoopt de lidstaten op een lijn te kunnen krijgen over klimaatneutraliteit in 2050. Hij zei dat voor aanvang van een EU-top in Brussel waar klimaat het hoofdthema voor de regeringsleiders is. De Belg erkende echter dat daarover nog geen akkoord is.

Michel zei dat hij "nog veel gesprekken met een aantal landen" moet voeren om ze over de streep te trekken. Hij doelde op Polen, Hongarije en Tsjechië die de ontwerpconclusies nog niet hebben onderschreven. "De sleutel is een balans vinden tussen ambitieuze klimaatplannen en inschikkelijkheid over de situatie in die landen." De drie lidstaten, die op een achterstand staan bij verduurzaming, willen zekerheid dat zij steun krijgen om de omschakeling te kunnen betalen.

De Europese Commissie presenteerde woensdag de zogeheten Green Deal, met talloze voorstellen om een klimaatneutrale EU in 2050 te bereiken. Daarvoor zijn honderden miljarden euro's nodig.

Michel wilde niet reageren op een actie van Greenpeace donderdagochtend waarbij het gebouw waar de top plaatsvindt symbolisch in brand werd gezet. Met spandoeken en fakkels maakte de milieuorganisatie duidelijk dat het de Green Deal niet ambitieus genoeg vindt.

