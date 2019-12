Eerste ECB-vergadering onder Christine Lagarde

donderdag 12 december 2019 , 4:00

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt donderdag zijn eerste rentevergadering onder leiding van de nieuwe president Christine Lagarde. De aandacht op de financiële markten zal vooral uitgaan naar eventuele opmerkingen in haar persconferentie over het monetaire beleid van de ECB in de toekomst.

Lagarde begon op 1 november aan haar termijn van acht jaar bij de ECB. De Française is opvolgster van de Italiaan Mario Draghi bij de centrale bank. Onder leiding van Draghi heeft de ECB de rente gestaag verlaagd, terwijl honderden miljarden euro's in de economie werden gepompt door het opkopen van obligaties, om zo de economische groei en inflatie te stimuleren.

Er wordt niet verwacht dat de ECB donderdag met een rentestap zal komen. Wel heeft Lagarde beloofd om de strategie van de centrale bank te gaan herzien. Ze heeft al gezegd dat Europese overheden meer moeten uitgeven en investeren om de groei aan te jagen. Daarnaast verdedigde ze de koers van de ECB rond het stimuleren van de economie. Dat zorgde volgens Lagarde de afgelopen jaren voor herstel en groei van de eurozone.

Terug naar boven