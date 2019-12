Green Deal goed ontvangen in EU-parlement

woensdag 11 december 2019 , 15:31

BRUSSEL (ANP) - De grote fracties in het Europees Parlement reageren overwegend positief op de klimaatplannen van de Europese Commissie. Die presenteerde woensdag voorstellen die ervoor moeten zorgen dat Europa over 30 jaar netto geen CO2 meer uitstoot.

VVD-Europarlementariër Jan Huitema verwelkomt de ambities in de Green Deal, maar wil wel dat kritisch wordt gekeken naar de "haalbaarheid en vooral betaalbaarheid van deze transitie". Hij hamert erop dat de rest van de wereld wel mee moet doen.

Esther de Lange (CDA) wijst op de noodzaak Europeanen mee te krijgen. Haar fractiegenoot Tom Berendsen ziet kansen voor de Nederlandse industrie als er bescherming komt tegen concurrentie van bedrijven die niet aan de hoge Europese standaarden hoeven te voldoen.

Volgens Bas Eickhout (GroenLinks) tonen de "veelbelovende" plannen van commissaris Frans Timmermans een "kantelpunt in het denken". Hij roept zijn landgenoot wel op snel in te grijpen in het Europese landbouwbeleid en fossiele subsidies in te trekken. De voorgestelde aanpak van de ontbossing en de uitstoot van de scheep- en luchtvaart noemt Eickhout "bemoedigend".

Agnes Jongerius (PvdA) spreekt van een historische stap: "De deal is groen maar niet zonder rood; Solidariteit en rechtvaardigheid vormen de basis."

Terug naar boven