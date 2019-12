D66: haal Britse academici naar Nederland

woensdag 11 december 2019 , 6:30

BREXIT

DEN HAAG (ANP) - Wetenschappers die vanwege de brexit hun universiteit in het Verenigd Koninkrijk willen verlaten moeten worden verleid om zich in Nederland te vestigen. Daarvoor pleit D66. Hulp die nu al wordt geboden aan kenniswerkers van grote bedrijven, moeten ook voor deze wetenschappers beschikbaar komen.

Het wegvallen van het vrije verkeer van personen na de brexit zal volgens D66 een breekpunt zijn voor veel "toponderzoekers" in Engeland. "Zowel Britten als andere Europeanen overwegen een vertrek. Het is zaak als Nederland dan niet achteraan in de rij te staan", stelt de partij.

Nederland zou academici die voor de brexit willen vluchten moeten helpen de oversteek te maken, door bijvoorbeeld te helpen bij het zoeken naar een huis of een school voor de kinderen.

Andere landen als Duitsland en Frankrijk stellen zich minder bescheiden op en daar zou Nederland volgens D66 een voorbeeld aan kunnen nemen. Er moet een 'taskforce' komen om Nederland te promoten in het Verenigd Koninkrijk. Ook oppert de partij meer samenwerking tussen Nederlandse en Britse universiteiten te stimuleren, en bijvoorbeeld meer ruimte te maken voor uitwisselingsprogramma's voor studenten.

"Brexit is een ramp, vooral voor de Britten", stelt Kamerlid Jan Paternotte. "D66 wil dat Nederland geen kans onbenut laat om onze universiteiten, onderzoekers en studenten samen met de Britten zo sterk mogelijk uit de brexit te laten komen."

