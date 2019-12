Tienduizenden betogen tegen premier Tsjechië

dinsdag 10 december 2019 , 20:17

PRAAG (ANP/RTR/DPA) - Tienduizenden demonstranten zijn in Tsjechië de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Andrej Babis. De Tsjechische autoriteiten onderzoeken of die steenrijke politicus zich schuldig heeft gemaakt aan gesjoemel met EU-subsidies.

De organisatoren van het protest stellen dat zo'n 60.000 mensen protesteerden op het Wenceslausplein in Praag. "Een leugenaar waar onderzoek naar wordt gedaan zou geen premier moeten zijn", zei een lid van de actiegroep Miljoen Momenten voor Democratie tegen de menigte.

Babis wordt ervan beschuldigd onrechtmatig te hebben geprofiteerd van EU-subsidies. Hij houdt zelf vol niets te hebben misdaan. Het Openbaar Ministerie maakte eerder dit jaar bekend dat het onderzoek naar de premier was stopgezet, maar dat is vorige week heropend door de hoogste aanklager in het land.

De premier kreeg onlangs nog een andere tegenslag te verduren. Volgens berichten in Tsjechische media zou de Europese Commissie hem belangenverstrengeling verwijten. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat EU-subsidies terugbetaald moeten worden die aan zijn concern zijn verleend. Babis plaatste zijn bedrijf twee jaar geleden in een trustfonds.

