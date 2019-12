Rel over Hongaarse tweets uit geheime EU-raad

dinsdag 10 december 2019 , 16:11

© PDC

BRUSSEL (ANP) - Een tweede hoorzitting van de EU-ministers van Europese Zaken over de rechtstaat in Hongarije is in Brussel op een relletje uitgelopen. De Hongaarse regeringswoordvoerder Zoltán Kovács blijkt via Twitter live naar buiten te hebben gebracht wat de ministers achter gesloten deuren bespraken. De Finse EU-voorzitter eist excuses en opheldering in zwart-op-wit van Boedapest. Informatie delen van de besloten EU-raad is tegen de regels.

Tijdens de hoorzitting werd de Hongaarse minister Judit Varga volgens diplomaten gevraagd naar de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, persvrijheid en academische vrijheid. Volgens Kovács haalden de ministers, onder wie Stef Blok (Buitenlandse Zaken), oude koeien uit de sloot en zijn sommige onderwerpen van kritiek al opgelost. Ook suggereerde hij dat het een politiek ingestoken proces is.

De hoorzitting is het gevolg van de activering door het Europees Parlement van de zogeheten artikel 7-procedure voor het breken van EU-regels een jaar geleden.

