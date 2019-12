Finse Sanna Marin officieel 's werelds jongste premier

dinsdag 10 december 2019 , 14:14

Bron: The Council of the European Union

HELSINKI (ANP/RTR/DPA) - Het Finse parlement heeft dinsdag de benoeming van de 34-jarige Sanna Marin als premier goedgekeurd. De sociaaldemocrate is momenteel de jongste regeringsleider ter wereld.

Van de tweehonderd leden van het parlement stemden er 99 voor en zeventig tegen de benoeming van Marin als nieuwe premier van het Scandinavische land. Dertig afgevaardigden waren afwezig.

De Finse regering nam vorige week ontslag nadat de Centrumpartij het vertrouwen in de sociaaldemocratische premier Antti Rinne had verloren vanwege de manier waarop de premier was omgegaan met een poststaking van twee weken geleden.

Onder Marin blijft Finland geleid worden door een coalitie van vijf partijen: de Sociaaldemocraten, Centrumpartij, Groenen, Links en de Zweedse Volkspartij. Alle coalitiepartners hebben vrouwen als voorzitter. Zondagavond werd Marin na een interne stemming van de sociaaldemocraten gekozen tot opvolger van Rinne. De ontwikkelingen in Helsinki zijn ook belangrijk voor de rest van Europa, omdat Finland tot het einde van het jaar voorzitter van de EU is.

"Binnen vier jaar zullen we Finland niet voltooien, maar het kan beter worden. Ik wil een samenleving opbouwen waarin ieder kind alles kan worden en waarin ieder mens waardig kan leven en oud kan worden", schreef Marin op Twitter.

Drieënhalve week nadat ze haar 34e verjaardag vierde, werd Marin regeringsleider. Tot de val van zijn kabinet in mei 2019 was de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, die negen maanden jonger is dan Marin, de jongste premier.

