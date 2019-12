Al ruim 40.000 migranten op Griekse eilanden

maandag 9 december 2019 , 18:10

ATHENE (ANP/DPA) - Het aantal migranten dat in en rond de opvangkampen op Griekse eilanden in het oosten van de Egeïsche Zee verblijft, is de 40.000 gepasseerd. Afgelopen weekeinde stonden in totaal 40.313 mensen geregistreerd, aldus het Griekse ministerie van Burgerbescherming.

Sinds de inwerkingtreding van het vluchtelingenpact tussen de EU en Turkije zijn er nog nooit zo veel vluchtelingen geweest, meldde de Griekse omroep ERT. In april verbleven er nog slechts 14.000 migranten op de eilanden. De regering in Athene probeert de situatie te verbeteren. In de afgelopen maanden zijn meer dan 10.000 migranten naar het vasteland gebracht.

Op 1 januari zal een nieuwe wet in werking treden die het mogelijk maakt asielaanvragen sneller te behandelen. Volgens de nieuwe wet zullen alle migranten die geen asiel in Griekenland krijgen, zo snel mogelijk naar Turkije worden teruggestuurd. Daarvoor worden op de eilanden deportatiekampen opgezet.

Het vluchtelingenpact tussen de EU en Turkije bepaalt dat de EU alle vluchtelingen en migranten die illegaal via Turkije naar de Griekse eilanden komen, kan terugsturen.

