Europa bouwt ruimtestofzuiger voor opruimen satellieten

Bron: European Commission

PARIJS (ANP) - Europa wil een vaartuig bouwen dat satellieten gaat opruimen. Dit moet de hoeveelheid ruimteafval in een baan rond de aarde terugdringen. Het is de bedoeling dat de schoonmaaksonde, de ClearSpace-1, in 2025 voor het eerst een testvlucht uitvoert. Zulke vaartuigen bestaan nog niet.

Bij zijn eerste experimentele missie moet de ClearSpace-1 een onderdeel van een oude Europese raket oppikken op ongeveer 700 kilometer hoogte. Robotarmen moeten het onderdeel van 100 kilo vastpakken. Samen moeten ze dan uit een baan rond de aarde zakken, zodat ze gecontroleerd vergaan in de dampkring.

Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA draaien er momenteel bijna 2000 actieve satellieten in een baan rond de aarde, evenals meer dan 3000 satellieten die het niet meer doen. Ook zijn er veel raketonderdelen. Ze hebben een snelheid van zo'n 27.000 kilometer per uur.

Als twee brokstukken tegen elkaar botsen, vallen ze uit elkaar in meer delen, die ook schade kunnen aanrichten en moeilijker in de gaten te houden zijn.

De hoeveelheid ruimteafval zal de komende jaren flink stijgen. Bedrijven als SpaceX willen duizenden kleine satellieten lanceren om mensen internettoegang te bieden. "We hebben een sleepkabel nodig die kapotte satellieten weghaalt uit deze drukke omgeving", aldus het Zwitserse ClearSpace. De ESA voegt toe: "Stel je voor hoe gevaarlijk scheepvaart zou zijn als alle schepen die ooit zijn vergaan nog steeds op de zeespiegel zouden dobberen. Zo ziet de baan rond de aarde eruit en dat kan niet langer."

