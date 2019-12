Onduidelijkheid in hoger beroep Geert Wilders

maandag 9 december 2019 , 4:00

PROCES WILDERS

SCHIPHOL (ANP) - Het vervolg van het hoger beroep in het 'minder Marokkanen'-proces van Geert Wilders staat maandag op de agenda, maar de kans is groot dat de zitting snel klaar is. Wanneer en hoe de zaak wordt voortgezet, is ongewis. De PVV'er en zijn advocaat Geert-Jan Knoops hebben al laten weten niet naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol te gaan.

Wilders wil eerst dat alle stukken boven tafel komen. Volgens hem heeft toenmalig minister Ivo Opstelten destijds bij het Openbaar Ministerie aangedrongen op de vervolging van de PVV-leider. Dat mag niet volgens het staatsrecht.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is binnen het eigen ministerie op zoek gegaan naar informatie over de vermeende aansturing. Aanvankelijk was de bedoeling dat hij voor de kerstvakantie met opheldering zou komen, maar dat wordt waarschijnlijk pas februari, liet hij vorige week weten.

Het OM heeft altijd in alle toonaarden ontkend dat er enige sprake van beïnvloeding was.

Maandag stond dupliek gepland, waarin advocaat Knoops kon reageren op de strafeis. In hoger beroep heeft het OM net als in eerste aanleg een geldboete van 5000 euro geëist. De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016, maar legde geen straf op. Zowel het OM als de politicus ging in beroep.

Op 19 maart 2014 stelde Wilders zijn publiek tijdens een bijeenkomst drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder "Minder! Minder!" als antwoord. Hiermee zette de politicus volgens het OM aan tot haat.

