Blik op centrale banken en verkiezingen

zondag 8 december 2019 , 16:02

V o or u i t b l i k op de beursweek

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers hebben hun blik de komende week vooral gericht op de centrale banken. De Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) komen deze week met hun laatste rentebesluit van het jaar.

Bij de ECB is het bovendien het eerste rentebesluit onder de nieuwe bankpresident Christine Lagarde. Verder wordt vooral gekeken naar de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de Britse verkiezingen.

De Federal Reserve beslist woensdag over de rente, de ECB doet dat een dag later. In beide gevallen wordt geen rentestap verwacht, maar vooral gekeken naar de toelichting bij het besluit. In het geval van de ECB, krijgen de financiële markten een eerste blik op hoe het monetaire beleid onder leiding van Lagarde zal verschillen van dat van haar voorganger Mario Draghi.

Veel van de economische vooruitblikken waar de centrale banken zich op baseren hangen af van de ontwikkelingen in de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. De deadline van 15 december waarop de VS nieuwe importheffingen invoeren op Chinese goederen nadert snel en het is nog altijd onduidelijk of voor die tijd een beperkt handelsakkoord kan worden gesloten.

De beleggers houden ook hun blik gericht op de Britse verkiezingen van donderdag. De meeste peilingen voorspellen een overwinning voor de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson. Als Johnson een meerderheid krijgt, is er een goede kans dat hij zijn brexitdeal met de Europese Unie door het Lagerhuis kan loodsen en de brexit eind januari een feit is. Die uitkomst wordt op de financiële markten als de beste gezien, omdat er dan duidelijkheid komt.

Bij een overwinning van Labour komt er een nieuw referendum. Als er geen partij is die een meerderheid krijgt, bestaat de kans dat de huidige patstelling voortduurt. In beide gevallen betekent dat een langere periode van onzekerheid over de toekomst.

Op bedrijfsgebied is het rustig. Bedrijven als sportmerk Lululemon Athletica, Makro-moeder Metro, de Europese reisgigant TUI en techbedrijven Broadcom, Adobe en Oracle openen de boeken. In Nederland houdt verlichtingsbedrijf Signify een investeerdersdag.

Op macro-economisch gebied zijn er cijfers over de industriële productie en de inflatie in diverse Europese landen. Ook wordt de economische groei in Nederland in het derde kwartaal bekend. Vanuit de VS komen er onder meer gegevens over de inflatie, producentenprijzen en winkelverkopen.

Vorige week sloten de Europese beurzen met winst. De AEX-index in Amsterdam eindigde voor het eerst in ruim 18 jaar boven de 600 punten. De hoofdgraadmeter op het Damrak noteerde een plus van 1,8 procent en sloot op 602,30 punten. De MidKap won 1,3 procent tot 890,76 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,4 procent.

Ook op Wall Street was het sentiment vrijdag positief. De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent hoger op 28.015,06 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3145,91 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1 procent tot 8656,52 punten.

