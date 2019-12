Palestijnen bestoken Israël vanuit Gaza

zaterdag 7 december 2019 , 21:02

GAZA

JERUZALEM (ANP/DPA) - Palestijnse militanten hebben zaterdagavond vanuit de Gazastrook opnieuw raketten afgevuurd op Israëlische plaatsen. Volgens de Israëlische reddingsdienst meldde dat twee mensen gewond raakten tijdens hun vlucht naar een schuilplaats.

Vorige maand was het conflict tussen Israël en de militante Palestijnen in de Gazastrook opnieuw gevaarlijk geëscaleerd. Israël had bewust een militair kopstuk van de Islamitische Jihad gedood, waarna de extremistische organisatie volgens Israëlische legerverklaringen meer dan 360 raketten op Israël afvuurde.

Tegelijkertijd viel het Israëlische leger tientallen doelen van Islamitische Jihad aan. In totaal werden 36 mensen gedood, waaronder veel militante Palestijnen. Onder de slachtoffers waren echter acht leden van één familie. Beide partijen zijn het uiteindelijk eens geworden over een staakt-het-vuren, onder bemiddeling van Egypte en de Verenigde Naties, maar het bestand blijft fragiel.

Zowel de EU als de VS classificeren de Islamitische Jihad en Hamas als terroristische organisaties. Zij zetten zich in voor de vernietiging van de Joodse staat.

