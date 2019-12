Conservatieven iets sterker in peiling

vrijdag 6 december 2019 , 19:25

BRITSE VERKIEZINGEN - BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Conservatieve Partij van premier Boris Johnson heeft in een jongste peiling iets meer aanhang gekregen. Van de ruim 2000 ondervraagden in een peiling van Panelbase gaf 43 procent zijn steun aan de Conservatieven, een procentpunt meer dan in de vorige peiling. De oppositiepartij Labour bleef gelijk op 34 procent en de Liberaal-Democraten ook op 13 procent.

De gezaghebbende marktonderzoeker en peiler YouGov komt dinsdagavond met de resultaten van een peiling die de laatste is voor de parlementsverkiezingen van 12 december. Die peiling wordt gedaan samen met SkyNwes en The Times. In de laatste peiling van YouGov hadden de Conservatieven ook 43 procent van de ondervraagden achter zich.

De Britse peilingen gelden over het algemeen niet als zaligmakend. Eerdere verkiezingen zorgden ook bij opiniepeilers voor grote verrassingen. Volgens waarnemers maakt nu ook de diepe verdeeldheid binnen de partijen en binnen de kiesdistricten over het opzeggen van het EU-lidmaatschap het peilen van de opinies uiterst moeilijk.

