Labour schermt in verkiezingen met 'geheim overheidsrapport' over gevolgen Brexit

vrijdag 6 december 2019

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Britse oppositiepartij Labour zegt de hand te hebben gelegd op een vertrouwelijk overheidsrapport. Daar zou uit blijken dat de brexitdeal van premier Boris Johnson veel grotere gevolgen voor Noord-Ierland heeft dan de regering beweert. Johnson spreekt dat tegen.

Uit het vijftien pagina's tellende rapport blijkt dat de regering verregaande controles op goederenverkeer tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk niet kan uitsluiten, beweert Labourleider Jeremy Corbyn. "Dit staat haaks op de bewering van de premier dat er geen grens komt in de Ierse Zee. Dat is simpelweg niet waar."

In de gelekte analyse van het ministerie van Financiën staat dat 98 procent van de Noord-Ierse bedrijven die exporteren naar de rest van het Verenigd Koninkrijk kleine tot middelgrote bedrijven zijn. Die "worstelen waarschijnlijk" met de kosten van het geplande nieuwe regime voor Noord-Ierland, waar in de brexitdeal afspraken over zijn gemaakt.

Premier Johnson hield Noord-Ierse exporteurs vorige maand voor dat ze niet hoeven te vrezen voor extra papierwerk. De conservatieve leider stelde vrijdag dat hij het rapport niet had gelezen, maar dat de beschuldigingen van Corbyn "grote onzin" zijn. Volgens Johnson komen er alleen controles op goederen die via Noord-Ierland naar EU-lidstaat Ierland gaan.

Een bron rond de regering zegt dat het rapport waar Corbyn mee schermde in een vroeg stadium is opgesteld door een ambtenaar. Het zou nooit formeel zijn goedgekeurd. Het is onduidelijk hoe de Labourleider de hand legde op de analyse.

De brexitdeal voorziet erin dat Noord-Ierland juridisch in een douane-unie met Groot-Brittannië blijft, maar in de praktijk de EU-regels voor de handel volgt. Alle goederen die van buiten de EU komen, dus ook uit Engeland, Schotland en Wales, worden in de Noord-Ierse zeehavens en op de vliegvelden door Britse douaniers afgehandeld.

Corbyn kwam eind vorige maand ook al met honderden pagina's documenten op de proppen over handelsoverleg tussen de regering van Johnson en de VS. De uitkomst van dat overleg zou volgens hem kunnen zijn dat de Britse nationale gezondheidsdienst NHS meer moet betalen voor medicijnen.

