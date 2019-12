Opmerkelijke uitnodiging BBC aan Johnson

donderdag 5 december 2019 , 21:56

LONDEN (ANP) - De bekende Britse presentator Andrew Neil deed donderdag een opmerkelijk poging om premier Boris Johnson in zijn interviewprogramma te krijgen. Na zijn interview met Nigel Farage van de Brexit Party keek hij recht in de camera en vroeg Johnson min of meer rechtstreeks om langs te komen.

Het leek een noodkreet want de BBC doet al weken tevergeefs pogingen om Johnson voorafgaand aan de verkiezingen in het programma te krijgen. Johnson ging tot nu toe niet in op de uitnodiging maar ontkende dat hij een kritisch en gedetailleerd gesprek uit de weg gaat.

"Het is nog niet te laat", sprak Neil tegen Johnson en daarmee ook tegen miljoenen kijkers. "We hebben een interview voorbereid. Klaar voor de oven, zoals meneer Johnson graag zegt." Mocht het interview er toch komen, dan is vertrouwen de rode draad, voorspelde Neil, en ook de vraag waarom soms zelfs mensen in Johnsons directe kring hem onbetrouwbaar noemen.

Johnson is de enige partijleider die nog niet door Neil aan de tand is gevoeld in aanloop naar de verkiezingen van 12 december.

