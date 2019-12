Brussel gaat EU-toezicht witwassen bekijken

donderdag 5 december 2019 , 15:59

BRUSSEL (ANP) - De EU heeft een kleine stap gezet naar de mogelijke oprichting van een door Nederland sterk gewenste onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het witwassen. De ministers van Financiën hebben de Europese Commissie gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden, voor- en nadelen er verbonden zijn aan zo'n EU-instantie. Tegelijk moeten de lidstaten hun nationaal toezicht versterken.

Minister Wopke Hoekstra is volgens zijn woordvoerder tevreden met het resultaat van de EU-ministerraad in Brussel. Nederland is samen met een aantal landen waaronder Frankrijk aan het lobbyen in Europa voor onafhankelijk EU-toezicht omdat witwassen een grensoverschrijdend probleem is. Tegen persbureau Bloomberg zei Hoekstra: "We hebben volgens mij pas het begin gezien en elk geval van witwassen heeft een internationale dimensie." "Wie denkt dat dit een probleem is van sommige banken in sommige landen zal ruw uit de droom worden geholpen."

De EU werd de afgelopen twee jaar opgeschrikt door een aantal grote witwasschandalen, onder meer bij ING en Danske Bank. In juli nog maande EU-commissaris Valdis Dombrovskis de lidstaten prioriteit te geven aan de bestrijding hiervan. Het toezicht hierop is in de EU nu nationaal geregeld. In Nederland ligt de bevoegdheid bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Sommige lidstaten waaronder Luxemburg willen geen onafhankelijk EU-toezicht. Eind vorig jaar is een voorstel in de koelkast gezet om de Europese Bankautoriteit (EBA) op te tuigen om toe te zien op de handhaving van de Europese antiwitwaswetten.

