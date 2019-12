Cyprus stapt naar Internationaal Gerechtshof over aardgasboringen Turkije

donderdag 5 december 2019 , 14:11

NIKOSIA (ANP/DPA) - Cyprus wil de conflicten met Turkije over aardgasboringen in de Middellandse Zee voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) brengen. President Nikos Anastasiades heeft op de tv gezegd dat zijn regering het in Den Haag gevestigde hof er al voor heeft benaderd.

Turkije heeft in 1974 het noorden van Cyprus bezet. Het land doet boringen in de zeebodem waar het volgens de EU en de regering van lidstaat Cyprus niet mag boren. Turkije stelt dat het naar gas boort in het Turkse continentale plat en bovendien de rechten van de Turkssprekende Cyprioten in het bezette noorden vertegenwoordigt. Turkije heeft er een Turkse republiek gesticht die echter internationaal niet wordt erkend. Heel Cyprus is sinds 2004 officieel een lidstaat van de EU. De EU wil sancties gaan opleggen en dreigt Turkije met stappen tegen het vermogen van personen of ondernemingen die bij de omstreden boringen betrokken zijn.

