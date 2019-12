EMA: onmiddellijke actie nodig om EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen

donderdag 5 december 2019 , 14:29

DEN HAAG (PDC) - Als de Europese Unie geen onmiddellijke actie onderneemt, zullen de klimaatdoelstellingen voor 2030 niet gehaald worden. Dit stelt het Europees Millieu Agentschap in het op 4 december gepubliceerd rapport 'Het milieu in Europa - Toestand en verkenningen 2020'. De EMA maant de EU actie te ondernemen om het biodiversiteitsverlies, de effecten van klimaatverandering en het overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan te pakken.

Volgens Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EMA, staat het milieu in Europa op een keerpunt, en moeten de klimaatmaatregelen in de komende tien jaar verder worden aangescherpt. Volgens het rapport is er wel goede reden om hoopvol te zijn, onder meer dankzij een toenemend publieke besef over de noodzaak van een duurzame toekomst. Verder bevat het rapport zeven aandachtsvelden waarbinnen maatregelen nodig zijn, waaronder het bevorderen van duurzame innovaties en het aanwenden van de economische en diplomatieke invloed van de EU voor internationale overeenkomsten.

Het rapport wordt om de vijf jaar gepubliceerd door het Europees Milieuagentschap, en biedt wetenschappelijk onderbouwde inzichten over hoe er moet worden gereageerd op complexe uitdagingen zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en lucht- en waterverontreiniging. Dit is het zesde rapport dat het EMA sinds 1995 heeft gepubliceerd.

Bron: Europees Milieu Agentschap

Terug naar boven