Knot: inflatiedoelstelling altijd op één

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Het beleid van centrale banken moet er altijd op gericht zijn om inflatiedoelen te bereiken. Alle inspanningen om klimaatveranderingen tegen te gaan mogen niet ten koste gaan van dat primaire doel van de toezichthouders. Dat zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) tijdens een bijeenkomst in Amsterdam.

Het standpunt van Knot sluit aan bij die van veel van zijn Europese collega's. Knot sprak woensdag onder meer over de grote uitdagingen waar economieën in de eurozone voor staan bij de overgang naar duurzame energiebronnen.

Waar de Europese Centrale Bank (ECB) nog altijd wikt en weegt over hoe het kan bijdragen aan de overgang van fossiel naar schone energie, is het volgens Knot helder dat centrale banken hier geen leidende positie in hebben. "Centrale banken moeten klimaatdoelen ondersteunen, maar het primaire doel is prijsstabiliteit", aldus Knot.

