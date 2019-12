Eurogroep herbenoemt Nederlandse topambtenaar tot voorzitter Eurogroepwerkgroep

woensdag 4 december 2019 , 17:42

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse topambtenaar Hans Vijlbrief is herbenoemd tot voorzitter van de Eurogroepwerkgroep (EWG). Dat is de invloedrijke werkgroep die alle vergaderingen van de ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) in Brussel voorbereidt en besluiten voorkookt. De Eurogroep heeft de verlenging van Vijlbriefs mandaat vanaf 1 februari met twee jaar woensdag bekendgemaakt.

Minister Hoekstra zei dat de vroegere thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën "een van de drijvende krachten is achter het structureren en aanzwengelen van de juiste discussies in de Eurogroep". "Het is voor iedereen van grote toegevoegde waarde om hem te laten doorgaan."

Vijlbrief (56) was van 2011 tot 1 februari 2018 de Nederlandse schatkistbewaarder en ging in die functie mee naar menig Eurogroep. Sinds zijn aantreden in Brussel werkt hij veel met Eurogroepvoorzitter Mario Centeno. Volgens Hoekstra is Vijlbrief "een asset", zeer waardevol, voor Centeno. Ook de Portugees is in zijn sas. "Hans heeft het de afgelopen twee jaar geweldig gedaan. Ik ben erg blij met zijn herbenoeming."

