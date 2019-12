Migrantenschepen mogen aanmeren in Italië

woensdag 4 december 2019 , 1:09

ROME (ANP/DPA) - Italië heeft de reddingsschepen Alan Kurdi en Ocean Viking, die samen 121 migranten aan boord hebben, toestemming gegeven om aan te meren in een Italiaanse haven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Rome heeft de havens van Messina en Pozzallo op Sicilië toegewezen, melden persbureau's ANSA en Adnkronos.

De Europese Commissie is begonnen met het verdelen van de migranten. Enkele landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, zijn bereid migranten op te nemen.

Het Duitse schip Alan Kurdi had vorige week donderdag bij twee acties 84 mensen uit zee gehaald. Na meerdere noodevacuaties waren daar dinsdag nog 61 personen van aan boord. Het schip Ocean Viking had in de nacht van donderdag op vrijdag 60 migranten aan boord genomen.

