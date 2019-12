'Importheffingen VS treffen vooral Frankrijk'

woensdag 4 december 2019 , 0:01

DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse importheffingen op Europese goederen naar aanleiding van verboden staatssteun aan vliegtuigbouwer Airbus, treffen Frankrijk van alle Europese landen het zwaarst. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na een analyse van de opgelegde importheffingen. De Nederlandse export wordt nauwelijks geraakt.

In totaal legden de Verenigde Staten importheffingen op bijna 8 miljard euro aan Europese goederen op, zegt het CBS. Daarvan komt 2,7 miljard euro, of 34 procent, voor rekening van Franse producten. Ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden met 28 procent en 20 procent hard getroffen. Die drie landen waren samen met Spanje verantwoordelijk voor gunstige leningen aan Airbus die door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn aangemerkt als illegale staatssteun.

Op rond de 500 miljoen euro aan Spaanse goederen worden extra invoerbelastingen geheven. Dat is iets meer dan Italië en Ierland. Nederland komt vrijwel ongeschonden weg. De Amerikanen belasten 38 miljoen euro aan Nederlandse producten.

Ook als gekeken wordt naar het percentage van de export naar de VS dat wordt getroffen door de heffingen, wordt Frankrijk het hardst geraakt. Op ruim 6 procent van de uitvoer naar de VS rusten nu heffingen. Opvallend is dat Cyprus hierbij tweede staat met 4 procent, vlak voor Spanje. Van de Nederlandse export naar de VS wordt 0,2 procent nu extra belast.

