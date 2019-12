EU-afspraken over buitenlandse 5G-leveranciers

dinsdag 3 december 2019 , 18:23

BRUSSEL (ANP) - Niet alleen moeten EU-landen bij de uitrol van 5G, het supersnelle mobiel internet, speciale aandacht besteden aan de technische risicoprofielen van telecombedrijven. Ook moeten ze bij het toewijzen van contracten rekening houden met het juridische en politieke kader waar 5G-aanbieders van buiten de EU onder vallen.

Dat hebben de EU-ministers van Telecommunicatie in Brussel afgesproken zonder de naam Huawei, de Chinese techgigant, te noemen. Sommige Europese landen willen Huawei weren uit angst dat de netwerkapparatuur kan worden gebruikt voor spionage.

"Kritische onderdelen van telecomnetwerken als 5G mogen alleen afkomstig zijn van betrouwbare leveranciers", aldus staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). "Om de veiligheid daarvan te waarborgen, moeten we op EU-niveau samenwerken." EU-commissaris Thierry Breton (Interne Markt) zei dat de risico’s "zonder naïviteit" onder ogen moeten worden gezien.

In Nederland is het wachten op de veiling van de eerste 5G-frequenties. Dat zou nog dit jaar of begin volgend jaar gebeuren. Eind 2021 of begin 2022 volgt een tweede veiling.

