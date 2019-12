50 miljoen EU-geld voor strijd tegen ebola

maandag 2 december 2019 , 12:56

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Voor het bestrijden van de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo trekt de Europese Unie 50 miljoen euro uit. De extra bijdrage werd aangekondigd op een conferentie in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

Het geld is onder meer bedoeld voor betere toegang tot gezondheidszorg, water en voedsel, met name voor kinderen. Volgens de nieuwe EU-commissaris Jutta Urpilainen (Internationale Partnerschappen) is de humanitaire situatie vooral in het oosten van het Afrikaanse land aan het verslechteren. Haar collega Janez Lenarčič (Crisismanagement) zegt er er alles aan te doen om de uitbraak uit te laten doven.

Sinds de uitbraak van de dodelijke epidemie heeft de EU 47 miljoen euro uitgekeerd aan hulporganisaties. De unie levert ook experts en steunt het onderzoek naar vaccins. Ook worden trainingen gegeven voor medische evacuaties. De structurele steun voor het gezondheidssysteem in het enorme land is voor de periode 2014-2019 begroot op 180 miljoen euro.

Sinds augustus 2018 zijn meer dan 3000 ebolagevallen en 2000 doden als gevolg van de besmettelijke ziekte gerapporteerd in Congo.

Terug naar boven