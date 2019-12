Premier Malta kondigt aftreden officieel aan

zondag 1 december 2019 , 21:04

VALLETTA (ANP/RTR) - De onder druk staande premier van Malta Joseph Muscat heeft zondag tijdens een televisietoespraak officieel zijn aftreden aangekondigd. Daarnaast heeft hij de leden van zijn partij Malta Labour Party gevraagd om te zoeken naar een nieuwe partijleider. Zij kiezen op 12 januari volgend jaar een nieuwe leider. Dagen later, zo zei Muscat zelf, legt hij zijn functie als premier neer. Bronnen binnen zijn eigen partij meldden eerder dat de premier zijn functie op 18 januari neerlegt.

Malta verkeert in een politieke crisis die is ontstaan door het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017. De voormalige stafchef van de Maltese regering, Keith Schembri, zou bij het moordcomplot zou zijn betrokken. Muscat heeft hem altijd verdedigd. Schembri werd donderdag vrijgelaten door de politie. Ook de invloedrijke zakenman Yorgen Fenech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Galizia. De journaliste werd om het leven gebracht door een autobom, mogelijk omdat ze schreef over corruptie op het eiland.

De televisietoespraak van Muscat kwam uren nadat duizenden demonstranten zich in hoofdstad Valletta hadden verzameld om te protesteren. Ze eisten het ontslag van Muscat.

"Ik ben niet perfect", zei Muscat volgens de Times of Malta zondag. "En ik heb ook zeker mijn eigen tekortkomingen. Maar ik verzeker u dat ik alles heb gegeven in ruil voor het vertrouwen dat ik kreeg. Ik heb altijd beslissingen genomen in belang van de natie."

De 45-jarige Muscat is sinds maart 2013 premier van Malta. Hij volgde Lawrence Gonzi op.

