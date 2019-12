Duitse leger schorst extreemrechtse militair

zondag 1 december 2019 , 16:15

BERLIJN (ANP/AFP) - Het Duitse leger schorst een lid van de Kommando Spezialkräfte (KSK), een speciale militaire eenheid, omdat hij extreemrechts zou zijn. Het zou gaan om een onderofficier. Twee andere medewerkers zijn ook in opspraak geraakt, meldden verschillende Duitse media zondag.

De man die wordt geschorst gaf volgens Bild een privéfeestje waar de andere twee verdachten ook aanwezig waren. Het tweetal zou daar de Hitler-groet hebben gebracht. Wat de precieze gevolgen voor hen zijn is niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat de KSK, die risicovolle missies en reddingsoperaties in het buitenland uitvoert, in opspraak raakt vanwege zo'n incident. Vorig jaar nog werden oude nazi-helmen en andere memorabilia gevonden in een van de kazernes van de KSK. Ursula von der Leyen, die toen nog minister van Defensie was, gaf ook opdracht de namen van enkele kazernes te wijzigen. Deze waren vernoemd naar belangrijke nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog, onder wie veldmaarschalk Erwin Rommel.

Terug naar boven