Saudi-Arabië voorzitter G20

zondag 1 december 2019

RIYAD (ANP/DPA) - Saudi-Arabië is met ingang van zondag voorzitter van het internationale financieel overlegorgaan G20. Het koninkrijk neemt het voorzitterschap over van Japan. Deze eer is in delen van de wereld omstreden als gevolg van het beleid van de familie al-Saud die het koninkrijk absoluut regeert. Dat wordt fel bekritiseerd, onder meer ten aanzien van de mensenrechten en van de bloedige oorlog in Jemen.

De sterke man van Saudi-Arabië, kroonprins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud, wordt er onder meer van verdacht achter de brute moord vorig jaar op de Saudische journalist Jamal Khashoggi (1958-2018) te zitten. De kroonprins is in november 2020 de gastheer op de topconferentie van de G20 in Riyad.

De G20 is 20 jaar jaar geleden in het leven geroepen. Er zijn negentien landen lid van, plus de EU. De G20 vertegenwoordigt meer dan 80 procent van de wereldhandel en naar schatting twee derde van de wereldbevolking. Nederland is geen lid, maar wordt steeds vaker uitgenodigd als gast aan te schuiven, zoals ook dit jaar. Koningin Máxima en premier Rutte waren dan ook in juni op de G20-top in Osaka.

