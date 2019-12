631 kilo crystal meth gevonden in Spaanse loods

zondag 1 december 2019 , 3:00

BARCELONA (ANP/DPA) - De Spaanse politie heeft zaterdag een recordhoeveelheid crystal meth onderschept. In een loods in de buurt van Barcelona vonden agenten 631 kilo methamfetamine. Er zijn twee verdachten in Spanje aangehouden en vier andere personen zijn in verschillende landen in de boeien geslagen.

De drugsvondst is het resultaat van internationale politiesamenwerking in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Volgens een politiewoordvoerder is "de Europese drugsmarkt een zware slag toegebracht".

Het onderzoek is al begin 2018 begonnen. Politiedienst Europol wees de Spaanse autoriteiten op criminele groepen die vanuit het land de aankoop, opslag en het transport van grote hoeveelheden drugs wilden organiseren. De politie kwam achter de plek van waaruit de criminelen opereerden en stuitte zo op de enorme hoeveelheid methamfetamine.

