Johnson: uiterlijk op 31 januari uit EU

vrijdag 29 november 2019 , 10:56

LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk vertrekt volgend jaar uiterlijk op 31 januari uit de Europese Unie als de Conservatieven een meerderheid krijgen bij de verkiezingen. Dat zei de Britse premier Boris Johnson vrijdag. De verkiezingen zijn op 12 december. In de peilingen stevent Johnson met zijn partij af op een grote meerderheid in het Britse Lagerhuis.

Johnson herhaalde vrijdag ook dat hij geen reden ziet de overgangsperiode na de brexit te verlengen. Op de vraag of hij liever premier wil zijn of het Verenigd Koninkrijk uit de EU wil halen, was hij ook duidelijk. "Ik haal ons liever uit de EU. Dat kan ik u zeggen."

Als Johnson de verkiezingen wint op 12 december, wil hij nog voor de kerst een brexitdeal door het parlement krijgen. Dat staat in een voorpublicatie van de Conservatieven, die zondag officieel verschijnt.

