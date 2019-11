Charles Michel neemt stokje EU-president over

vrijdag 29 november 2019 , 3:30

BRUSSEL (ANP) - De Belgische oud-premier Charles Michel neemt vrijdag officieel het stokje over van de Pool Donald Tusk als voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden. Michel krijgt tijdens een ceremonie op zijn nieuwe werkplek in het Europagebouw in Brussel de voorzittersbel overhandigd die voor de opening van de EU-toppen wordt gebruikt.

Om 11.00 uur heet de na vijf jaar afzwaaiende EU-president Tusk zijn opvolger welkom, waarna de twee mannen zich in de presidentiële salon terugtrekken voor een onderonsje. Om 11.30 uur spreken ze het personeel toe.

Charles Michel werd begin juli door de regeringsleiders gekozen. De 43-jarige liberaal noemde zijn nieuwe taak "een grote verantwoordelijkheid". De Waal is de derde Europese ex-premier die permanent voorzitter wordt sinds de Europese Raad in 2009 een officiële EU-instelling werd met hoofdzetel in Brussel. De eerste was ook een Belg, Herman Van Rompuy. Ook Tusk was premier van zijn land voor hij naar Brussel werd gehaald.

De Pool heeft ook een nieuwe baan. Hij is tot voorzitter gekozen van de Europese Volkspartij (EVP), de partij van de Europese christendemocraten.

