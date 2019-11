Verdachte moord journaliste Malta vrijgelaten

vrijdag 29 november 2019 , 3:01

VALLETTA (ANP/AFP) - De voormalig stafchef van premier Joseph Muscat van Malta, Keith Schembri, is vrijgelaten. De politie arresteerde hem eerder deze week voor betrokkenheid bij de moord op onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia in 2017. De Maltese politie stelt niet langer reden te zien om hem langer vast te houden.

Schembri werd opgepakt nadat een zakenman, die zou hebben betaald voor de moord, hem als brein achter de liquidatie had aangewezen. De politie heeft de voormalig stafchef de afgelopen dagen verhoord, maar donderdag weer vrijgelaten.

Het Europees Parlement stuurt een missie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is volgens de Europese Groenen besloten vanwege de recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de moord op Caruana Galizia. Het parlement bespreekt de zaak in december. De missie moet zich ook richten op eventuele banden van premier Muscat met de moord, vinden onder meer de Groenen. Hij zou betrokkenen de hand boven het hoofd hebben gehouden.

