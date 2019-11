EU-burger heeft meer angst voor klimaat dan voor terrorisme

donderdag 28 november 2019 , 17:00

LUXEMBURG (ANP) - Bijna de helft van de Europeanen (47 procent) ziet de klimaatcrisis als de grootste bedreiging van het dagelijkse leven en de toekomst. Vooral Nederlanders (56 procent), Denen, Duitsers en Oostenrijkers maken zich zorgen over de klimaatverandering, meer dan over de gezondheidszorg, werkloosheid, migratie of terreuraanslagen.

Dat blijkt uit een onderzoek in dertig landen onder 30.000 mensen door de Europese Investeringsbank. Zes op de tien Europeanen denken dat de klimaatontwikkelingen onomkeerbaar zijn. Vier op de tien jongeren tussen 15 en 29 jaar, vooral in zuid-Europa, vrezen te zullen moeten verhuizen in verband met extreme weersomstandigheden.

82 procent van de Europeanen zegt dat het klimaat op een of andere manier impact heeft op hun leven.

