Macron wilde met uitspraak andere NAVO-leden 'wakker schudden'

PARIJS (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - De Franse president Emmanuel Macron wilde met zijn opmerking dat de NAVO hersendood is, proberen andere leden wakker te schudden. Macron deed die uitspraak op 7 november.

De uitspraak leidde tot veel verbazing en woede onder andere NAVO-leden, zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het bracht echter wel een debat over hervorming op gang, wat volgens Macron zijn bedoeling was.

Macron sprak donderdag in Parijs met NAVO-chef Jens Stoltenberg. "Ik sta volledig achter mijn opmerking, omdat ik denk dat het onverantwoord was om alleen te blijven praten over technische en financiële zaken gezien de uitdagingen die we het hoofd moeten bieden."

De Franse president noemt terrorisme de grootste dreiging en de belangrijkste tegenstander van de NAVO. China en Rusland zijn volgens hem geen vijanden, al vindt Macron wel dat de verstandhouding met Rusland beter moet worden.

Macron zei ook dat hij een Russisch voorstel om korte- en middellangeafstandsraketten niet in Europa te stationeren afwijst. Het Kremlin had dit voorstel gedaan nadat een verdrag tussen de VS en Rusland hierover in augustus ten einde kwam. Macron wil eerst over een nieuw verdrag om tafel met de Verenigde Staten en Rusland en wees deze tussenoplossing af.

"Het is belangrijk om als NAVO stevige gesprekken te voeren met Rusland. Een nieuw raketverdrag tussen de Verenigde Staten en Rusland moet ook met de Europese Unie worden besproken."

"We zullen niet buigen als de soevereiniteit van Oost-Europese bondgenoten in het geding komt", verwijst Macron naar Russische dreiging in het oosten van Europa.

