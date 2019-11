EU-parlement roept klimaatnoodtoestand uit

donderdag 28 november 2019 , 14:40

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement roept de noodtoestand over het klimaat in Europa uit. In een resolutie die met 429 stemmen voor en 225 tegen in Straatsburg is aangenomen, eist het parlement dat er dringend ambitieuzere maatregelen komen voor de bestrijding van de klimaatverandering.

De oproep aan de vooravond van de VN-klimaattop in Madrid volgende maand is bedoeld als politiek drukmiddel op de EU-lidstaten die verdeeld zijn over de aanpak. Het is ook een steun in de rug van de nieuwe Europese Commissie die op 1 december aantreedt. Naar verwachting op 11 december presenteert vicevoorzitter Frans Timmermans de eerste voorstellen voor het Europese klimaatbeleid de komende vijf jaar.

Bas Eickhout (GroenLinks), namens het Europees Parlement delegatieleider voor de klimaattop: "Wij willen een ambitieuzere Europese opstelling in Madrid dan de milieuministers en de commissie. Dit is het duidelijkst als het gaat om het verhogen van de Europese CO2-doelstelling." De beoogde vermindering van de CO2-uitstoot in de EU staat nu op 40 procent ten opzichte van de uitstoot in 1990. "Dat moet naar op z’n minst min 55 procent", stelt Eickhout.

Het CDA steunde deze hogere doelstelling, die ook in een resolutie werd aangenomen, maar niet de verklaring over de 'klimaatnoodtoestand'. "Met dat soort symboolpolitiek heb ik weinig", aldus Esther de Lange. "Het klinkt als paniekvoetbal en dat leidt niet tot goede besluiten."

De parlementariërs stemden ook voor beëindiging van de maandelijkse, vervuilende reizen voor plenaire zittingen van Brussel naar Straatsburg. De Franse president Macron houdt tot nu toe echter voet bij stuk dat de Europese zetel in de Franse stad blijft.

