Europees Parlement op onderzoek in Malta

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement stuurt een missie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is volgens de Europese Groenen besloten vanwege de recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de moord op de Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia in 2017. Het parlement bespreekt de zaak in december.

Drie ministers zijn opgestapt en de stafchef van premier Joseph Muscat, Keith Schembri, is opgepakt. Een zakenman die zou hebben betaald voor de moord wijst naar Schembri als het brein achter de liquidatie.

Het parlement stuurde niet lang na de moord ook al een missie naar Malta, waarop zorgen werden uitgesproken over corruptie en de onafhankelijkheid van het onderzoek. Het parlement zei vorig jaar niet te rusten voordat de verantwoordelijken zijn berecht.

De nieuwe missie moet zich ook richten op eventuele banden van premier Muscat met de moord, vinden onder meer de Groenen. Hij zou betrokkenen de hand boven het hoofd hebben gehouden.

Ook Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft zich vastgebeten in de zaak. Als rapporteur van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa heeft hij ernstige tekortkomingen vastgesteld bij de rechtsstaat in Malta en zware kritiek op Muscat geuit.

