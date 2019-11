Speciaal rapporteur Omtzigt ziet ernstige gebreken in Maltese rechtsstaat

donderdag 28 november 2019 , 12:30

Bron: Fred MARVAUX;© EU-EP;© EU-EP 2017;

DEN HAAG (PDC) - Twee jaar na de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia zijn er nieuwe ontwikkelingen in de zaak, die lang stil leek te liggen. Een stafchef en twee ministers zijn afgetreden. Een zakenman is opgepakt. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) onderzoekt de zaak als speciaal rapporteur namens de Raad van Europa, een mensenrechtenorganisatie die geen deel uitmaakt van de EU.

In het NOS-programma Met het Oog op Morgen lichtte Omtzigt de zaak toe. Hij ziet ernstige gebreken in de Maltese rechtsstaat. Er is sprake van enorme belangenverstrengeling in de Maltese politiek. Premier Joseph Muscat benoemt rechters, de politiechef en ministers. Daarnaast is de controle van het parlement op de regering onvoldoende.

De misstanden in Malta vormen ook een bedreiging voor de rest van de Europese Unie en de Schengenzone, stelt Omtzigt. Factoren die hierbij spelen zijn onder andere de nauwe banden tussen Malta en Libië, het falende Maltese toezicht op witwassen en terrorismefinanciering en de verkoop van paspoorten aan rijke buitenlanders.

Bron: NOS, Trouw

Terug naar boven