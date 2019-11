Lidstaten akkoord over wet om collectief schade op Europese bedrijven te verhalen

donderdag 28 november 2019 , 11:56

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen hebben in Brussel overeenstemming bereikt over een wetsvoorstel dat het voor consumenten overal in de EU mogelijk maakt collectief schade te verhalen op bedrijven die Europese regels hebben overtreden. De Europese consumentenorganisatie BEUC spreekt van een "aanzienlijke stap" en verwijst naar het dieselschandaal waarvoor Volkswagenbezitters nog steeds niet zijn gecompenseerd.

Nederland steunt het voorstel omdat de beoogde wet veel lijkt op de onlangs unaniem in de Tweede Kamer aangenomen Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Zo worden er strenge eisen gesteld aan de belangenorganisaties die namens gedupeerden optreden. Ook mogen nationale rechters buitenlandse claims toetsen op ontvankelijkheid. Volgens diplomaten zullen dergelijke voorwaarden misbruik van de wet voorkomen en worden consumenten beschermd.

