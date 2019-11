West-Afrikaans Benin wijst EU-ambassadeur uit

woensdag 27 november 2019 , 20:02

PORTO-NOVO (ANP/AFP) - Het West-Afrikaanse Benin heeft de ambassadeur van de Europese Unie, Oliver Nette, uitgewezen. Volgens een regeringswoordvoerder in Porto-Novo "verstoort" Nette de relatie tussen Benin en de EU met zijn "activiteiten die wij subversief zouden kunnen noemen". Nette zou zich in de binnenlandse aangelegenheden van het land mengen. Hij moet voor 1 december het land uit zijn.

Volgens de plaatselijke krant La Nouvelle Tribune had de in mei 2018 aangetreden diplomaat overal een mening over en toonde hij zich vaak hardop kritisch. Zijn uitwijzing zou te maken hebben met irritatie in de regering van president Patrice Talon over recente ontmoetingen van Nette met leden van een oppositiegroep. Het EU-hoofdkwartier in Brussel is verbaasd en verrast door de uitwijzing.

Benin telt meer dan 11 miljoen inwoners en is bijna drie keer zo groot als ons land. Het werd in 1960 onafhankelijk als Dahomey en kreeg later zijn huidige naam. Het land geldt sinds 1996 als democratisch naar regionale begrippen. Het behoort met een bruto binnenlands product van naar schatting 850 euro per inwoner tot de armste landen. Het haalt veel van zijn schamele inkomsten uit katoenproductie.

