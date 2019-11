Groen licht Europese Commissie zonder Brit

woensdag 27 november 2019 , 13:11

gewijzigd

Bron: © European Union, 2018

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement keurt de nieuwe Europese Commissie onder leiding van de Duitse Ursula von der Leyen goed. Het dagelijks EU-bestuur kan daardoor, met een maand vertraging en zonder Britse commissaris, per 1 december aan de slag.

Het parlement stemde met 461 stemmen voor, 157 tegen en 89 onthoudingen voor het team-Von der Leyen dat inclusief haarzelf vijftien mannen en twaalf vrouwen telt. Er waren 376 stemmen nodig.

Een commissaris uit het Verenigd Koninkrijk ontbreekt omdat premier Boris Johnson in verband met het beoogde vertrek van de Britten uit de Europese Unie uiterlijk 31 januari, geen kandidaat heeft voorgedragen. Eerste vicevoorzitters van de commissie zijn Frans Timmermans, de Deense Margrethe Vestager en de Let Valdis Dombrovskis.

Het parlement had in eerste instantie drie kandidaat-commissarissen afgekeurd, waardoor Frankrijk, Roemenië en Hongarije nieuwe gegadigden moesten voordragen en de procedure vertraging opliep. Esther de Lange (CDA) is blij dat de commissie eindelijk kan beginnen. "Dat is hard nodig, want ze krijgt genoeg op haar bord, zeker als het gaat om de grote vraagstukken, zoals migratie, het klimaat en de internationale spanningen in de wereld."

De Europese Volkspartij (waarbij CDA, ChristenUnie en 50PLUS), S & D (met PvdA) en Renew (inclusief VVD en D66) hadden hun steun van tevoren aangekondigd.

De Groenen (met GroenLinks) onthielden zich. De SGP stemde tegen, evenals de uiterst linkse fractie waarbij de Partij voor de Dieren is aangesloten.

In 2014 stemde het parlement met 423 stemmen voor, 209 tegen en 67 onthoudingen voor de commissie onder leiding van Von der Leyens voorganger Jean-Claude Juncker. Hij wenste zijn opvolger alle succes.

Terug naar boven