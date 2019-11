Von der Leyen gelooft in klimaataanpak Timmermans

woensdag 27 november 2019 , 9:52

STRAATSBURG (ANP) - De strijd tegen klimaatverandering is een existentiële kwestie voor de nieuwe Europese Commissie. Een ‘Green Deal’ om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te krijgen is daarom hard nodig en "Frans Timmermans is de juiste persoon om dit voor elkaar te krijgen".

Aanstaand commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei dat woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg, dat haar team later op de dag groen licht zal geven. De Duitse kon rekenen op veel applaus bij de presentatie van haar beleidsprioriteiten.

De Duitse wees op de bosbranden, droogte en overstromingen die Europa intenser dan voorheen teisteren. De Green Deal is onze nieuwe groeistrategie die nieuwe banen, technologieën, schone energie, minder uitstoot en mondiale standaarden moet opleveren "ten dienste van burgers", aldus Von der Leyen. Daarvoor zijn "massale investeringen nodig", zei ze.

